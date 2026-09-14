Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|TecDAX-Marktbericht
|
14.09.2026 15:58:53
Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste
Am Montag verliert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,36 Prozent auf 3 965,98 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 555,684 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,058 Prozent höher bei 3 982,79 Punkten, nach 3 980,48 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3 995,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 944,60 Punkten lag.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 14.08.2026, stand der TecDAX noch bei 4 105,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, stand der TecDAX bei 3 979,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 3 564,42 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,43 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SAP SE (+ 4,61 Prozent auf 185,44 EUR), TeamViewer (+ 4,09 Prozent auf 6,62 EUR), Nemetschek SE (+ 3,51 Prozent auf 60,45 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,48 Prozent auf 39,18 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,68 Prozent auf 29,07 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-11,77 Prozent auf 33,12 EUR), Siltronic (-10,05 Prozent auf 67,10 EUR), JENOPTIK (-8,19 Prozent auf 37,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,77 Prozent auf 65,85 EUR) und Infineon (-7,67 Prozent auf 54,07 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 608 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 204,593 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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