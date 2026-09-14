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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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TecDAX-Marktbericht 14.09.2026 15:58:53

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste

Das macht der TecDAX nachmittags.

Am Montag verliert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,36 Prozent auf 3 965,98 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 555,684 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,058 Prozent höher bei 3 982,79 Punkten, nach 3 980,48 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3 995,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 944,60 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 14.08.2026, stand der TecDAX noch bei 4 105,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, stand der TecDAX bei 3 979,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 3 564,42 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,43 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SAP SE (+ 4,61 Prozent auf 185,44 EUR), TeamViewer (+ 4,09 Prozent auf 6,62 EUR), Nemetschek SE (+ 3,51 Prozent auf 60,45 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,48 Prozent auf 39,18 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,68 Prozent auf 29,07 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-11,77 Prozent auf 33,12 EUR), Siltronic (-10,05 Prozent auf 67,10 EUR), JENOPTIK (-8,19 Prozent auf 37,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,77 Prozent auf 65,85 EUR) und Infineon (-7,67 Prozent auf 54,07 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 608 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 204,593 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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AIXTRON SE 33,55 -10,34% AIXTRON SE
Deutsche Telekom AG 28,91 1,23% Deutsche Telekom AG
freenet AG 25,12 -0,16% freenet AG
Infineon AG 54,33 -6,70% Infineon AG
JENOPTIK AG 38,02 -7,76% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 60,55 3,33% Nemetschek SE
SAP SE 188,32 5,88% SAP SE
Siemens Healthineers AG 39,01 2,28% Siemens Healthineers AG
Siltronic AG 68,40 -8,25% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 65,65 -7,99% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,59 4,03% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,84 -0,90% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 960,75 -0,50%

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