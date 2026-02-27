Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne

Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,70 Prozent auf 3 780,93 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 556,180 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,030 Prozent fester bei 3 755,66 Punkten, nach 3 754,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 748,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 798,22 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 2,15 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 27.01.2026, einen Stand von 3 712,95 Punkten auf. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 27.11.2025, bei 3 563,36 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 27.02.2025, einen Wert von 3 803,12 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,32 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit United Internet (+ 12,86 Prozent auf 27,90 EUR), 1&1 (+ 11,63 Prozent auf 24,95 EUR), AIXTRON SE (+ 8,05 Prozent auf 27,64 EUR), Nordex (+ 5,98 Prozent auf 44,34 EUR) und freenet (+ 4,94 Prozent auf 27,60 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-2,74 Prozent auf 74,55 EUR), ATOSS Software (-2,04 Prozent auf 86,50 EUR), Infineon (-1,79 Prozent auf 45,94 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,17 Prozent auf 26,96 EUR) und JENOPTIK (-0,78 Prozent auf 28,04 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 3 310 021 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 189,894 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,49 erwartet. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

