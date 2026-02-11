Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Schlussendlich tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,98 Prozent leichter bei 3 615,32 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 543,837 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,435 Prozent auf 3 635,30 Punkte an der Kurstafel, nach 3 651,20 Punkten am Vortag.

Bei 3 603,05 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 637,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0,587 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Stand von 3 820,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 515,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wurde der TecDAX mit 3 832,32 Punkten berechnet.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,247 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 558,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 2,57 Prozent auf 57,90 EUR), SMA Solar (+ 2,23 Prozent auf 34,86 EUR), Infineon (+ 1,50 Prozent auf 43,51 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,46 Prozent auf 48,80 EUR) und freenet (+ 1,42 Prozent auf 32,78 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Nemetschek SE (-5,31 Prozent auf 67,75 EUR), SAP SE (-5,21 Prozent auf 169,00 EUR), CANCOM SE (-4,66 Prozent auf 23,55 EUR), Sartorius vz (-4,43 Prozent auf 222,20 EUR) und Bechtle (-4,25 Prozent auf 34,70 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 16 006 740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 199,162 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,16 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

