TecDAX
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-0,19 %
|Marktbericht
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16.11.2026 17:58:48
Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge
Schlussendlich schloss der TecDAX nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 4 070,39 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 582,464 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,126 Prozent auf 4 081,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4 075,90 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4 088,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 056,80 Einheiten.
TecDAX auf Jahressicht
Der TecDAX stand vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 4 015,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 4 105,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 534,64 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,31 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 5,30 Prozent auf 47,66 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,50 Prozent auf 27,00 EUR), PVA TePla (+ 1,02 Prozent auf 25,80 EUR), Nemetschek SE (+ 0,94 Prozent auf 64,20 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0,85 Prozent auf 15,47 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Bechtle (-4,55 Prozent auf 32,32 EUR), AIXTRON SE (-2,83 Prozent auf 31,23 EUR), Siltronic (-2,09 Prozent auf 53,85 EUR), Ottobock (-2,00 Prozent auf 39,25 EUR) und Nordex (-1,94 Prozent auf 40,40 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 650 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,984 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien
2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|31,04
|-3,93%
|Bechtle AG
|32,28
|-5,11%
|Deutsche Telekom AG
|26,92
|1,85%
|Eckert & Ziegler
|15,22
|0,13%
|freenet AG
|24,52
|0,25%
|Nemetschek SE
|63,85
|0,00%
|Nordex AG
|40,16
|-2,33%
|Ottobock
|38,85
|-3,12%
|PVA TePla AG
|25,58
|0,47%
|SAP SE
|212,45
|-0,19%
|Siltronic AG
|53,05
|-3,19%
|SMA Solar AG
|47,30
|4,69%
|TeamViewer
|4,74
|-2,59%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|23,22
|-2,52%
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|4 068,02
|-0,19%
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