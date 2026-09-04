SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|XETRA-Handel im Blick
|
04.09.2026 09:28:31
Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Zuschläge
Um 09:12 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,48 Prozent höher bei 4 046,86 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 559,304 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,330 Prozent stärker bei 4 040,71 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 027,43 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 4 035,36 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 048,72 Zähler.
TecDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,29 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 3 981,98 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 4 208,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 623,61 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,66 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Ottobock (+ 3,89 Prozent auf 61,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,88 Prozent auf 70,90 EUR), PVA TePla (+ 2,90 Prozent auf 30,48 EUR), JENOPTIK (+ 1,99 Prozent auf 39,88 EUR) und Siltronic (+ 1,93 Prozent auf 76,55 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Nemetschek SE (-0,89 Prozent auf 66,65 EUR), Deutsche Telekom (-0,83 Prozent auf 28,51 EUR), Nordex (-0,65 Prozent auf 36,60 EUR), SMA Solar (-0,35 Prozent auf 57,15 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,33 Prozent auf 29,86 EUR) unter Druck.
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 250 135 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 209,418 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,95 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|MDAX aktuell: MDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: TecDAX fester (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu SMA Solar AG
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|28,39
|-1,63%
|freenet AG
|24,48
|0,33%
|JENOPTIK AG
|39,96
|2,25%
|Nemetschek SE
|63,75
|-6,04%
|Nordex AG
|36,64
|-0,11%
|Ottobock
|58,30
|-1,19%
|PVA TePla AG
|31,10
|5,28%
|SAP SE
|186,36
|0,08%
|Siltronic AG
|78,20
|3,64%
|SMA Solar AG
|56,45
|-1,14%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|73,15
|6,32%
|TeamViewer
|6,86
|-1,22%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,00
|1,21%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 022,75
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notieren mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.