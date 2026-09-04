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XETRA-Handel im Blick 04.09.2026 09:28:31

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Zuschläge

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Zuschläge

Der TecDAX bleibt auch derzeit im Aufwärtstrend.

Um 09:12 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,48 Prozent höher bei 4 046,86 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 559,304 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,330 Prozent stärker bei 4 040,71 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 027,43 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 4 035,36 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 048,72 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,29 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 3 981,98 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 4 208,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 623,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,66 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Ottobock (+ 3,89 Prozent auf 61,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,88 Prozent auf 70,90 EUR), PVA TePla (+ 2,90 Prozent auf 30,48 EUR), JENOPTIK (+ 1,99 Prozent auf 39,88 EUR) und Siltronic (+ 1,93 Prozent auf 76,55 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Nemetschek SE (-0,89 Prozent auf 66,65 EUR), Deutsche Telekom (-0,83 Prozent auf 28,51 EUR), Nordex (-0,65 Prozent auf 36,60 EUR), SMA Solar (-0,35 Prozent auf 57,15 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,33 Prozent auf 29,86 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 250 135 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 209,418 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,95 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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TecDAX 4 022,75 -0,12%

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