Handel in Frankfurt: TecDAX verliert am Mittag

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Montag notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,45 Prozent tiefer bei 3 962,46 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 555,684 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,058 Prozent fester bei 3 982,79 Punkten, nach 3 980,48 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 995,09 Punkte, das Tagestief hingegen 3 944,60 Zähler.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 105,87 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 979,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, mit 3 564,42 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,33 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit TeamViewer (+ 4,56 Prozent auf 6,65 EUR), SAP SE (+ 4,04 Prozent auf 184,42 EUR), Nemetschek SE (+ 3,42 Prozent auf 60,40 EUR), ATOSS Software (+ 2,91 Prozent auf 91,80 EUR) und Siemens Healthineers (+ 2,30 Prozent auf 39,11 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen AIXTRON SE (-10,28 Prozent auf 33,68 EUR), PVA TePla (-9,07 Prozent auf 27,48 EUR), JENOPTIK (-8,91 Prozent auf 37,60 EUR), Siltronic (-8,65 Prozent auf 68,15 EUR) und Infineon (-8,49 Prozent auf 53,59 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 626 171 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 204,593 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,12 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at