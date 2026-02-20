Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag schwächer

Der TecDAX zeigt sich heute schwächer.

Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent schwächer bei 3 688,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 555,950 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,016 Prozent fester bei 3 698,78 Punkten, nach 3 698,20 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 701,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 680,90 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 0,788 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 646,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wurde der TecDAX mit 3 432,94 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 848,81 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,76 Prozent aufwärts. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 558,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 1,25 Prozent auf 234,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,14 Prozent auf 49,76 EUR), ATOSS Software (+ 1,12 Prozent auf 81,00 EUR), CANCOM SE (+ 1,05 Prozent auf 24,05 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,53 Prozent auf 41,67 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen 1&1 (-2,55 Prozent auf 22,95 EUR), SMA Solar (-1,88 Prozent auf 32,44 EUR), Infineon (-1,85 Prozent auf 44,99 EUR), Siltronic (-1,56 Prozent auf 53,55 EUR) und IONOS (-1,48 Prozent auf 23,30 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 315 513 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 197,409 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at