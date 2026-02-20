ATOSS Software Aktie

ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Kursentwicklung 20.02.2026 12:27:14

Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag schwächer

Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag schwächer

Der TecDAX zeigt sich heute schwächer.

Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent schwächer bei 3 688,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 555,950 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,016 Prozent fester bei 3 698,78 Punkten, nach 3 698,20 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 701,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 680,90 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 0,788 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 646,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wurde der TecDAX mit 3 432,94 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 848,81 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,76 Prozent aufwärts. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 558,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 1,25 Prozent auf 234,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,14 Prozent auf 49,76 EUR), ATOSS Software (+ 1,12 Prozent auf 81,00 EUR), CANCOM SE (+ 1,05 Prozent auf 24,05 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,53 Prozent auf 41,67 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen 1&1 (-2,55 Prozent auf 22,95 EUR), SMA Solar (-1,88 Prozent auf 32,44 EUR), Infineon (-1,85 Prozent auf 44,99 EUR), Siltronic (-1,56 Prozent auf 53,55 EUR) und IONOS (-1,48 Prozent auf 23,30 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 315 513 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 197,409 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu IONOS

mehr Nachrichten