Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer

Am Donnerstag ging es im TecDAX via XETRA zum Handelsende um 2,53 Prozent auf 3 693,62 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 507,282 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 784,11 Zählern und damit 0,147 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 789,67 Punkte).

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 689,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 784,11 Punkten lag.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 2,03 Prozent zurück. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 23.06.2026, einen Stand von 3 903,86 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 23.04.2026, den Wert von 3 648,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 835,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,91 Prozent. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,74 Prozent auf 33,84 EUR), QIAGEN (+ 3,13 Prozent auf 36,58 EUR), HENSOLDT (+ 2,38 Prozent auf 79,12 EUR), Drägerwerk (+ 0,73 Prozent auf 96,40 EUR) und Sartorius vz (+ 0,23 Prozent auf 221,80 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Infineon (-6,17 Prozent auf 65,49 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,17 Prozent auf 79,80 EUR), Eckert Ziegler (-4,66 Prozent auf 13,49 EUR), Deutsche Telekom (-4,04 Prozent auf 26,13 EUR) und TeamViewer (-3,80 Prozent auf 5,44 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 153 679 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 159,278 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at