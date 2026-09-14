Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer

Am Montag ging es im TecDAX via XETRA zum Handelsende um 0,54 Prozent auf 3 958,89 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 555,684 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 982,79 Zählern und damit 0,058 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 980,48 Punkte).

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 944,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 995,09 Punkten lag.

TecDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4 105,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 3 979,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Stand von 3 564,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,23 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 5,08 Prozent auf 186,26 EUR), TeamViewer (+ 3,46 Prozent auf 6,58 EUR), Nemetschek SE (+ 2,74 Prozent auf 60,00 EUR), CANCOM SE (+ 2,01 Prozent auf 22,80 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,99 Prozent auf 38,99 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-11,24 Prozent auf 33,32 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,45 Prozent auf 64,65 EUR), Siltronic (-8,85 Prozent auf 68,00 EUR), JENOPTIK (-8,53 Prozent auf 37,76 EUR) und Infineon (-7,72 Prozent auf 54,04 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 5 319 639 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 204,593 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at