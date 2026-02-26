Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels fester

Heute hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Schlussendlich schloss der TecDAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 3 753,83 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 552,161 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,032 Prozent schwächer bei 3 747,79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 749,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 716,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 771,87 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,42 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 26.01.2026, bei 3 730,00 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 26.11.2025, einen Stand von 3 528,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, stand der TecDAX noch bei 3 849,21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,57 Prozent aufwärts. Bei 3 858,70 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit IONOS (+ 5,81 Prozent auf 22,75 EUR), ATOSS Software (+ 5,62 Prozent auf 88,30 EUR), AIXTRON SE (+ 5,48) Prozent auf 25,58 EUR), Nemetschek SE (+ 5,45 Prozent auf 67,75 EUR) und Siltronic (+ 4,55 Prozent auf 57,50 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen freenet (-13,94 Prozent auf 26,30 EUR), HENSOLDT (-4,31 Prozent auf 76,65 EUR), United Internet (-2,52 Prozent auf 24,72 EUR), Deutsche Telekom (-2,23 Prozent auf 32,91 EUR) und 1&1 (-1,32 Prozent auf 22,35 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 206 181 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 188,824 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at