EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|TecDAX im Blick
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21.05.2026 17:58:35
Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende auf grünem Terrain
Der TecDAX schloss nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 3 968,25 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 543,622 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,131 Prozent auf 3 965,83 Punkte an der Kurstafel, nach 3 960,63 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 007,60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 943,84 Zählern.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 5,11 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, wurde der TecDAX mit 3 700,23 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 721,50 Punkten gehandelt. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, bei 3 887,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,49 Prozent. Bei 4 007,60 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 4,53 Prozent auf 64,55 EUR), EVOTEC SE (+ 3,67 Prozent auf 5,08 EUR), Sartorius vz (+ 3,16 Prozent auf 235,20 EUR), Siltronic (+ 2,47 Prozent auf 91,20 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,40 Prozent auf 26,02 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil TeamViewer (-3,21 Prozent auf 5,59 EUR), United Internet (-2,58 Prozent auf 26,38 EUR), Nagarro SE (-1,99 Prozent auf 40,40 EUR), IONOS (-1,95 Prozent auf 28,18 EUR) und ATOSS Software (-1,74 Prozent auf 78,90 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 379 386 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 182,979 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel
2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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