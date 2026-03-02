Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in Rot

Zum Handelsschluss zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 1,59 Prozent tiefer bei 3 727,82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 567,092 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 2,22 Prozent auf 3 703,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 787,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 752,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 692,42 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Der TecDAX wies vor einem Monat, am 02.02.2026, einen Stand von 3 641,51 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.12.2025, den Stand von 3 546,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, den Stand von 3 777,13 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,86 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 858,70 Punkte. Bei 3 558,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 6,52 Prozent auf 29,40 EUR), HENSOLDT (+ 4,91 Prozent auf 78,05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,81 Prozent auf 152,40 EUR), Ottobock (+ 1,75 Prozent auf 58,00 EUR) und Nordex (+ 0,09 Prozent auf 43,16 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Nagarro SE (-8,97 Prozent auf 51,25 EUR), SMA Solar (-7,67 Prozent auf 29,86 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,87 Prozent auf 25,80 EUR), TeamViewer (-4,09 Prozent auf 4,45 EUR) und Siltronic (-3,83 Prozent auf 55,20 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 242 198 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 199,605 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

