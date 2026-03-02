Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|TecDAX-Performance im Fokus
|
02.03.2026 17:58:32
Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in Rot
Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 1,59 Prozent tiefer bei 3 727,82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 567,092 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 2,22 Prozent auf 3 703,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 787,92 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 752,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 692,42 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Der TecDAX wies vor einem Monat, am 02.02.2026, einen Stand von 3 641,51 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.12.2025, den Stand von 3 546,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, den Stand von 3 777,13 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,86 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 858,70 Punkte. Bei 3 558,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 6,52 Prozent auf 29,40 EUR), HENSOLDT (+ 4,91 Prozent auf 78,05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,81 Prozent auf 152,40 EUR), Ottobock (+ 1,75 Prozent auf 58,00 EUR) und Nordex (+ 0,09 Prozent auf 43,16 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Nagarro SE (-8,97 Prozent auf 51,25 EUR), SMA Solar (-7,67 Prozent auf 29,86 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,87 Prozent auf 25,80 EUR), TeamViewer (-4,09 Prozent auf 4,45 EUR) und Siltronic (-3,83 Prozent auf 55,20 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 242 198 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 199,605 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
17:58
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
15:58
|Montagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt mittags (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
27.02.26
|XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
27.02.26
|XETRA-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)