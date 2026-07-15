SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Index im Blick
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15.07.2026 09:30:01
Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Minus
Um 09:13 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,83 Prozent schwächer bei 3 815,57 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 519,391 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 3 847,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3 847,39 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 847,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 814,88 Punkten lag.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 0,449 Prozent zurück. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 3 998,22 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 15.04.2026, einen Stand von 3 602,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 902,70 Punkten gehandelt.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,28 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. 3 322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 3,12 Prozent auf 42,34 EUR), PVA TePla (+ 0,68 Prozent auf 38,50 EUR), QIAGEN (+ 0,68 Prozent auf 36,48 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,38 Prozent auf 31,96 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,14 Prozent auf 28,52 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-5,87 Prozent auf 3,53 EUR), HENSOLDT (-2,43 Prozent auf 71,38 EUR), ATOSS Software (-2,38 Prozent auf 69,80 EUR), Infineon (-2,26 Prozent auf 70,20 EUR) und SMA Solar (-2,22 Prozent auf 63,75 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 364 492 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 164,298 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,66 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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