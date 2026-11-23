TecDAX
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3 844,62
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33,65
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0,88 %
|XETRA-Handel im Fokus
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23.11.2026 09:28:51
Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Plus
Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,18 Prozent auf 3 817,75 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 535,125 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,077 Prozent leichter bei 3 808,03 Punkten, nach 3 810,97 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 827,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 807,67 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2026, den Stand von 4 024,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 4 090,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 409,22 Punkte.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,34 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit OHB SE (+ 4,88 Prozent auf 180,40 EUR), JENOPTIK (+ 4,02 Prozent auf 33,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,33 Prozent auf 45,32 EUR), Siltronic (+ 2,94 Prozent auf 52,50 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,56 Prozent auf 104,20 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Nemetschek SE (-8,32 Prozent auf 49,60 EUR), IONOS (-1,83 Prozent auf 33,22 EUR), United Internet (-1,24 Prozent auf 23,86 EUR), SAP SE (-1,14 Prozent auf 181,58 EUR) und ATOSS Software (-0,62 Prozent auf 80,20 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 282 721 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,26 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|81,40
|2,91%
|Elmos Semiconductor
|105,00
|4,79%
|freenet AG
|24,72
|1,48%
|Infineon AG
|47,03
|5,67%
|IONOS
|33,32
|-1,24%
|JENOPTIK AG
|34,04
|8,68%
|Nemetschek SE
|50,75
|-5,49%
|OHB SE
|186,60
|8,36%
|SAP SE
|183,06
|1,61%
|Siltronic AG
|52,80
|5,28%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|45,86
|6,50%
|TeamViewer
|4,32
|0,93%
|United Internet AG
|24,00
|0,25%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|20,78
|3,80%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 843,60
|0,86%
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