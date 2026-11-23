Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den TecDAX auch am Morgen aufwärts.

Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,18 Prozent auf 3 817,75 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 535,125 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,077 Prozent leichter bei 3 808,03 Punkten, nach 3 810,97 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 827,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 807,67 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2026, den Stand von 4 024,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 4 090,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 409,22 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,34 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit OHB SE (+ 4,88 Prozent auf 180,40 EUR), JENOPTIK (+ 4,02 Prozent auf 33,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,33 Prozent auf 45,32 EUR), Siltronic (+ 2,94 Prozent auf 52,50 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,56 Prozent auf 104,20 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Nemetschek SE (-8,32 Prozent auf 49,60 EUR), IONOS (-1,83 Prozent auf 33,22 EUR), United Internet (-1,24 Prozent auf 23,86 EUR), SAP SE (-1,14 Prozent auf 181,58 EUR) und ATOSS Software (-0,62 Prozent auf 80,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 282 721 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,26 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at