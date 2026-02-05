Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Anleger in Frankfurt schicken den TecDAX am Donnerstag erneut ins Plus.

Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,40 Prozent auf 3 627,51 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 528,820 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,508 Prozent fester bei 3 631,40 Punkten, nach 3 613,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 612,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 631,67 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 1,10 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 05.01.2026, einen Stand von 3 701,99 Punkten auf. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 3 561,97 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 05.02.2025, einen Wert von 3 770,97 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,089 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 2,79 Prozent auf 20,61 EUR), Kontron (+ 2,68 Prozent auf 22,96 EUR), Siltronic (+ 2,30 Prozent auf 49,78 EUR), SAP SE (+ 1,89 Prozent auf 170,36 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,47 Prozent auf 47,06 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SMA Solar (-1,64 Prozent auf 33,64 EUR), freenet (-1,19 Prozent auf 31,44 EUR), HENSOLDT (-1,16 Prozent auf 76,65 EUR), Deutsche Telekom (-0,76 Prozent auf 30,15 EUR) und Ottobock (-0,49 Prozent auf 61,05 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 624 949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 190,144 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,24 erwartet. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at