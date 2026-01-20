Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Abgaben

Der TecDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,87 Prozent auf 3 641,80 Punkte zurück. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 569,766 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,436 Prozent auf 3 657,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3 673,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 658,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 638,76 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 566,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 756,03 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, lag der TecDAX bei 3 608,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,483 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 612,08 Zähler.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit IONOS (+ 1,10 Prozent auf 27,65 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 27,66 EUR), freenet (+ 0,07 Prozent auf 28,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,13 Prozent auf 47,20 EUR) und ATOSS Software (-0,20 Prozent auf 102,20 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Carl Zeiss Meditec (-4,85 Prozent auf 35,70 EUR), SMA Solar (-4,46 Prozent auf 32,58 EUR), Nagarro SE (-2,59 Prozent auf 63,95 EUR), Siltronic (-2,57 Prozent auf 51,15 EUR) und Bechtle (-2,50 Prozent auf 42,14 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der SAP SE-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 234 192 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 230,166 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,32 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,56 Prozent.

