Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursverlauf
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06.07.2026 09:28:54
Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen
Um 09:11 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent auf 3 907,28 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 519,982 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,010 Prozent tiefer bei 3 899,23 Punkten in den Montagshandel, nach 3 899,62 Punkten am Vortag.
Bei 3 892,40 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 907,80 Punkten den höchsten Stand markierte.
TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der TecDAX mit 4 074,14 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 3 467,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wies der TecDAX 3 872,41 Punkte auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,81 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 3,76 Prozent auf 29,82 EUR), Nemetschek SE (+ 3,07 Prozent auf 57,15 EUR), Bechtle (+ 2,59 Prozent auf 32,44 EUR), TeamViewer (+ 2,21 Prozent auf 5,32 EUR) und SAP SE (+ 1,96 Prozent auf 142,38 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil SMA Solar (-5,07 Prozent auf 57,10 EUR), Elmos Semiconductor (-3,32 Prozent auf 168,80 EUR), Infineon (-3,22 Prozent auf 74,89 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,05 Prozent auf 85,90 EUR) und Nordex (-2,81 Prozent auf 44,24 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 196 835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 163,037 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,17 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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