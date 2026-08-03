VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|Index-Performance im Fokus
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03.08.2026 09:28:33
Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen
Am Montag bewegt sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,85 Prozent stärker bei 3 898,42 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 524,711 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,808 Prozent stärker bei 3 858,42 Punkten, nach 3 827,49 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 899,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 851,11 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, notierte der TecDAX bei 3 899,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 3 697,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der TecDAX auf 3 760,71 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,56 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Siemens Healthineers (+ 4,69 Prozent auf 38,59 EUR), TeamViewer (+ 4,01 Prozent auf 6,23 EUR), SAP SE (+ 2,96 Prozent auf 162,34 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,82 Prozent auf 31,36 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,41 Prozent auf 59,45 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,21 Prozent auf 27,76 EUR), SMA Solar (-2,37 Prozent auf 51,60 EUR), Nordex (-0,16 Prozent auf 38,38 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,20 Prozent auf 74,55 EUR) und freenet (+ 0,25 Prozent auf 24,38 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 524 718 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 181,994 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,07 zu Buche schlagen. Mit 8,37 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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