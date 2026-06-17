Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|XETRA-Handel im Blick
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17.06.2026 09:28:59
Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus
Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,14 Prozent fester bei 3 972,18 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 541,926 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 963,32 Zählern und damit 0,081 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 966,54 Punkte).
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 958,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 974,93 Punkten lag.
TecDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 1,57 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 3 795,76 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.03.2026, den Wert von 3 599,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 799,79 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,60 Prozent. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 3,95 Prozent auf 58,44 EUR), HENSOLDT (+ 1,13 Prozent auf 71,46 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,05 Prozent auf 25,06 EUR), Sartorius vz (+ 1,00 Prozent auf 233,00 EUR) und SMA Solar (+ 0,96 Prozent auf 52,35 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-2,21 Prozent auf 4,60 EUR), Deutsche Telekom (-1,48 Prozent auf 27,24 EUR), Drägerwerk (-1,30 Prozent auf 83,70 EUR), Elmos Semiconductor (-1,29 Prozent auf 169,00 EUR) und Siltronic (-1,28 Prozent auf 92,80 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 326 789 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 167,170 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus
2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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