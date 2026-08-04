Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|MDAX-Kursentwicklung
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04.08.2026 09:28:33
Handel in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im MDAX
Um 09:12 Uhr klettert der MDAX im XETRA-Handel um 0,01 Prozent auf 32 513,54 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 354,041 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,310 Prozent fester bei 32 612,09 Punkten in den Handel, nach 32 511,21 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 32 471,52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 672,56 Punkten lag.
So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 32 994,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, lag der MDAX noch bei 30 445,74 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 30 553,41 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 4,95 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
MDAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 3,52 Prozent auf 38,80 EUR), JENOPTIK (+ 3,30 Prozent auf 38,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,07 Prozent auf 77,10 EUR), DEUTZ (+ 2,91 Prozent auf 10,07 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,23 Prozent auf 87,00 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Lufthansa (-8,77 Prozent auf 8,43 EUR), Elmos Semiconductor (-3,09 Prozent auf 144,40 EUR), TUI (-1,57 Prozent auf 7,63 EUR), Nemetschek SE (-1,28 Prozent auf 57,80 EUR) und AUTO1 (-0,93 Prozent auf 23,32 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 522 858 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 38,681 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
MDAX-Fundamentaldaten im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,42 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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