HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Index-Bewegung
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17.09.2026 09:28:29
Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im LUS-DAX
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,90 Prozent fester bei 25 726,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 751,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 25 497,00 Einheiten.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 26 302,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 850,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 23 389,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 4,72 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell HOCHTIEF (+ 1,81 Prozent auf 394,80 EUR), BMW (+ 1,80 Prozent auf 63,26 EUR), Daimler Truck (+ 1,77 Prozent auf 44,33 EUR), Siemens Energy (+ 1,69 Prozent auf 139,44 EUR) und Rheinmetall (+ 1,66 Prozent auf 1 029,80 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Symrise (-0,79 Prozent auf 90,74 EUR), Infineon (-0,60 Prozent auf 54,67 EUR), Brenntag SE (-0,49 Prozent auf 61,34 EUR), adidas (-0,17 Prozent auf 144,40 EUR) und BASF (+ 0,10 Prozent auf 52,18 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die RWE-Aktie. 647 272 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 215,928 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. In puncto Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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17:58
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17:58
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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15:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
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15:58
|DAX aktuell: DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
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13:14
|Streit um Balkonkraftwerke: Umwelthilfe klagt gegen Vonovia (dpa-AFX)
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12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
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12:26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
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09:28
|Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SE
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|142,45
|-0,70%
|BASF
|52,27
|0,65%
|BMW AG
|63,22
|2,10%
|Brenntag SE
|60,64
|-1,08%
|Daimler Truck
|44,02
|1,38%
|Henkel KGaA Vz.
|73,82
|0,24%
|HOCHTIEF AG
|391,20
|1,98%
|Infineon AG
|54,52
|0,31%
|Rheinmetall AG
|1 017,00
|0,85%
|RWE AG St.
|60,40
|1,17%
|SAP SE
|186,04
|0,02%
|Siemens Energy AG
|140,52
|3,26%
|Symrise AG
|90,04
|-1,19%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|80,74
|2,83%
|Vonovia SE
|17,97
|1,10%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 639,00
|0,56%
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