HOCHTIEF Aktie

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WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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Index-Bewegung 17.09.2026 09:28:29

Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im LUS-DAX

Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im LUS-DAX

So bewegt sich der LUS-DAX am Morgen.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,90 Prozent fester bei 25 726,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 751,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 25 497,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 26 302,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 850,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 23 389,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 4,72 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell HOCHTIEF (+ 1,81 Prozent auf 394,80 EUR), BMW (+ 1,80 Prozent auf 63,26 EUR), Daimler Truck (+ 1,77 Prozent auf 44,33 EUR), Siemens Energy (+ 1,69 Prozent auf 139,44 EUR) und Rheinmetall (+ 1,66 Prozent auf 1 029,80 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Symrise (-0,79 Prozent auf 90,74 EUR), Infineon (-0,60 Prozent auf 54,67 EUR), Brenntag SE (-0,49 Prozent auf 61,34 EUR), adidas (-0,17 Prozent auf 144,40 EUR) und BASF (+ 0,10 Prozent auf 52,18 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die RWE-Aktie. 647 272 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 215,928 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. In puncto Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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07.09.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 Vonovia Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.08.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

adidas 142,45 -0,70% adidas
BASF 52,27 0,65% BASF
BMW AG 63,22 2,10% BMW AG
Brenntag SE 60,64 -1,08% Brenntag SE
Daimler Truck 44,02 1,38% Daimler Truck
Henkel KGaA Vz. 73,82 0,24% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 391,20 1,98% HOCHTIEF AG
Infineon AG 54,52 0,31% Infineon AG
Rheinmetall AG 1 017,00 0,85% Rheinmetall AG
RWE AG St. 60,40 1,17% RWE AG St.
SAP SE 186,04 0,02% SAP SE
Siemens Energy AG 140,52 3,26% Siemens Energy AG
Symrise AG 90,04 -1,19% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 80,74 2,83% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,97 1,10% Vonovia SE

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L&S DAX Indikation 25 639,00 0,56%

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