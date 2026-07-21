Handel in London: FTSE 100 am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Um 12:09 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,28 Prozent höher bei 10 554,69 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,185 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 10 524,25 Punkte an der Kurstafel, nach 10 524,76 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 10 483,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 558,87 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Wert von 10 363,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 498,09 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 21.07.2025, einen Stand von 9 012,99 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Babcock International (+ 6,02 Prozent auf 11,00 GBP), Antofagasta (+ 3,84 Prozent auf 35,98 GBP), Marks Spencer (+ 3,76 Prozent auf 3,94 GBP), Burberry (+ 2,63 Prozent auf 10,75 GBP) und Glencore (+ 2,62 Prozent auf 5,25 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Intermediate Capital Group (-2,43 Prozent auf 18,10 GBP), Segro (-2,19 Prozent auf 8,81 GBP), Auto Trader Group (-2,01 Prozent auf 4,92 GBP), Compass Group (-1,96 Prozent auf 30,98 USD) und Experian (-1,81 Prozent auf 27,12 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 15 340 931 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301,912 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at