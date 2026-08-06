Handel in London: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit Zuschlägen

Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,41 Prozent höher bei 10 933,44 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,240 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 888,45 Punkten, nach 10 888,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 10 944,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 885,85 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,601 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 651,77 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.05.2026, den Wert von 10 438,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 164,31 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,87 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Diageo (+ 7,81 Prozent auf 17,69 GBP), Admiral Group (+ 5,83 Prozent auf 39,22 GBP), Persimmon (+ 3,56 Prozent auf 11,63 GBP), Vodafone Group (+ 2,45 Prozent auf 1,17 GBP) und Coca-Cola European Partners (+ 2,31 Prozent auf 108,58 USD). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Tritax Big Box REIT (-3,67 Prozent auf 1,65 GBP), RELX (-2,72 Prozent auf 26,41 GBP), StJamess Place (-1,67 Prozent auf 11,17 GBP), Segro (-1,61 Prozent auf 9,56 GBP) und Auto Trader Group (-1,27 Prozent auf 5,13 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 17 391 395 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 317,393 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at