Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Kursverlauf 06.08.2026 12:26:45

Handel in London: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit Zuschlägen

Handel in London: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit Zuschlägen

Der FTSE 100 steigt aktuell.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,41 Prozent höher bei 10 933,44 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,240 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 888,45 Punkten, nach 10 888,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 10 944,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 885,85 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,601 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 651,77 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.05.2026, den Wert von 10 438,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 164,31 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,87 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Diageo (+ 7,81 Prozent auf 17,69 GBP), Admiral Group (+ 5,83 Prozent auf 39,22 GBP), Persimmon (+ 3,56 Prozent auf 11,63 GBP), Vodafone Group (+ 2,45 Prozent auf 1,17 GBP) und Coca-Cola European Partners (+ 2,31 Prozent auf 108,58 USD). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Tritax Big Box REIT (-3,67 Prozent auf 1,65 GBP), RELX (-2,72 Prozent auf 26,41 GBP), StJamess Place (-1,67 Prozent auf 11,17 GBP), Segro (-1,61 Prozent auf 9,56 GBP) und Auto Trader Group (-1,27 Prozent auf 5,13 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 17 391 395 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 317,393 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lloyds Banking Group

mehr Nachrichten

Analysen zu Lloyds Banking Group

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Admiral Group PLC 45,70 8,81% Admiral Group PLC
Auto Trader Group PLC 6,15 3,36% Auto Trader Group PLC
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 145,00 3,57% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Coca-Cola European Partners PLC 93,30 -0,21% Coca-Cola European Partners PLC
Diageo plc 20,67 3,58% Diageo plc
HSBC Holdings plc 17,96 0,87% HSBC Holdings plc
Investec PLCShs 7,85 0,64% Investec PLCShs
Lloyds Banking Group 1,34 1,13% Lloyds Banking Group
Persimmon plc 13,67 1,07% Persimmon plc
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,54 -0,91% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Segro PLC (REIT) 11,20 0,00% Segro PLC (REIT)
St.James's Place PLC 13,50 3,05% St.James's Place PLC
Tritax Big Box REIT PLC 1,88 1,08% Tritax Big Box REIT PLC
Vodafone Group PLC 1,40 1,12% Vodafone Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 901,09 0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen