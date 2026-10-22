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J. Sainsbury für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

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Index im Fokus 22.10.2026 12:26:51

Handel in London: FTSE 100 am Mittag in der Verlustzone

Handel in London: FTSE 100 am Mittag in der Verlustzone

Der FTSE 100 zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Am Donnerstag geht es im FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE um 0,47 Prozent auf 10 701,82 Punkte nach unten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,251 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 10 752,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10 752,88 Punkten am Vortag.

Bei 10 752,55 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 669,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,66 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 10 708,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 716,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 515,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,54 Prozent. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Rentokil Initial (+ 8,13 Prozent auf 3,40 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4,78 Prozent auf 92,10 GBP), Ithaca Energy (+ 2,32) Prozent auf 3,00 GBP), BAT (+ 1,30 Prozent auf 44,44 GBP) und BP (+ 1,21 Prozent auf 6,25 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Fresnillo (-4,29 Prozent auf 25,19 GBP), Anglo American (-3,90 Prozent auf 36,90 GBP), Antofagasta (-3,59 Prozent auf 31,08 GBP), J Sainsbury (-3,44 Prozent auf 3,48 GBP) und InterContinental Hotels Group (-3,08 Prozent auf 165,10 USD).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 14 892 258 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 282,969 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Antofagasta plc 36,14 0,42% Antofagasta plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 143,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,90 2,63% Barratt Developments PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 52,98 -1,19% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 7,60 2,66% BP plc (British Petrol)
Fresnillo PLC 28,24 -5,87% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 16,14 -0,60% HSBC Holdings plc
InterContinental Hotels Group plc 144,30 -3,15% InterContinental Hotels Group plc
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,61 2,97% Ithaca Energy PLC Registered Shs
J. Sainsbury plc 4,17 -0,71% J. Sainsbury plc
Lloyds Banking Group 1,19 -0,46% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 113,50 1,57% London Stock Exchange (LSE)
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