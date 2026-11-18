Der FTSE 100 zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Am Mittwoch geht es im FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,40 Prozent auf 10 646,98 Punkte nach unten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,312 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 10 690,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10 689,87 Punkten am Vortag.

Bei 10 692,25 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 640,26 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 2,35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 10 881,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 728,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 552,30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,99 Prozent. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit ConvaTec (+ 8,83 Prozent auf 2,69 GBP), Whitbread (+ 3,29 Prozent auf 28,87 GBP), Games Workshop Group (+ 2,50) Prozent auf 169,94 GBP), 3i (+ 2,38 Prozent auf 26,22 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,70 Prozent auf 13,49 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Endeavour Mining (-3,70 Prozent auf 35,65 GBP), Anglo American (-3,69 Prozent auf 34,18 GBP), JD Sports Fashion (-3,31 Prozent auf 0,92 GBP), Glencore (-3,25 Prozent auf 4,76 GBP) und Antofagasta (-3,21 Prozent auf 29,22 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 21 870 040 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 276,922 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at