Handel in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag im Plus

Wenig Veränderung ist am dritten Tag der Woche in London zu beobachten.

Am Mittwoch erhöht sich der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,15 Prozent auf 9 914,30 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,800 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9 899,62 Punkte an der Kurstafel, nach 9 899,60 Punkten am Vortag.

Bei 9 878,33 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 9 928,64 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 2,39 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 9 427,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 147,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, lag der FTSE 100 bei 8 025,77 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 20,03 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 928,64 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit SSE (+ 13,70 Prozent auf 22,45 GBP), Burberry (+ 4,27 Prozent auf 12,57 GBP), Croda International (+ 2,57 Prozent auf 28,30 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,56 Prozent auf 3,93 GBP) und Aviva (+ 2,03 Prozent auf 6,93 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Experian (-3,08 Prozent auf 33,72 GBP), Tesco (-3,01 Prozent auf 4,48 GBP), 3i (-2,49 Prozent auf 41,06 GBP), Next (-2,37 Prozent auf 142,35 GBP) und Auto Trader Group (-2,30 Prozent auf 7,13 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 39 011 733 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 230,895 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,93 erwartet. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at