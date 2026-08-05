Handel in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

Um 15:41 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,35 Prozent höher bei 10 917,11 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,233 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent schwächer bei 10 879,00 Punkten, nach 10 879,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 10 952,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 836,86 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,451 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, mit 10 679,03 Punkten bewertet. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.05.2026, den Wert von 10 219,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 142,73 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,71 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Next (+ 5,30 Prozent auf 155,95 GBP), Coca-Cola HBC (+ 4,02 Prozent auf 50,20 GBP), Glencore (+ 3,83 Prozent auf 5,72 GBP), Endeavour Mining (+ 3,69 Prozent auf 37,70 GBP) und Fresnillo (+ 3,20 Prozent auf 27,13 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Prudential (-6,12 Prozent auf 10,28 GBP), HSBC (-4,64 Prozent auf 15,11 GBP), Entain (-2,01 Prozent auf 5,38 GBP), Smith Nephew (-1,92 Prozent auf 11,00 GBP) und Vodafone Group (-1,75 Prozent auf 1,15 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 30 435 450 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 320,106 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at