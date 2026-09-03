Reckitt Benckiser Group Aktie
WKN DE: A420TB / ISIN: GB00BSZBP530
|Index-Performance
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03.09.2026 17:58:45
Handel in London: FTSE 100 beendet den Donnerstagshandel im Plus
Zum Handelsschluss tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,70 Prozent stärker bei 10 831,52 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,209 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 10 756,77 Punkte an der Kurstafel, nach 10 756,45 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 866,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 742,66 Punkten lag.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,064 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10 857,70 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 10 332,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, lag der FTSE 100 bei 9 177,99 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,85 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.
FTSE 100-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Informa (+ 3,89 Prozent auf 9,13 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 3,85 Prozent auf 88,98 GBP), Endeavour Mining (+ 3,57 Prozent auf 47,32 GBP), Prudential (+ 3,49 Prozent auf 10,39 GBP) und RELX (+ 3,32 Prozent auf 26,75 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Reckitt Benckiser Group (-2,79 Prozent auf 50,80 GBP), ConvaTec (-2,65 Prozent auf 2,27 GBP), Admiral Group (-2,49 Prozent auf 38,36 GBP), Haleon (-2,30 Prozent auf 3,58 GBP) und Diageo (-1,57 Prozent auf 16,67 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 81 988 644 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306,076 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte
Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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