BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|FTSE 100-Kursverlauf
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21.04.2026 17:59:00
Handel in London: FTSE 100 beendet den Handel im Minus
Am Dienstag ging es im FTSE 100 via LSE schlussendlich um 1,05 Prozent auf 10 498,09 Punkte nach unten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,036 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 10 609,37 Punkte an der Kurstafel, nach 10 609,08 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 634,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 487,85 Einheiten.
FTSE 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der FTSE 100 9 918,33 Punkte auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 21.01.2026, den Wert von 10 138,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 275,66 Punkten auf.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,50 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 4,76 Prozent auf 2,18 GBP), Compass Group (+ 2,78 Prozent auf 29,25 USD), RELX (+ 2,70 Prozent auf 27,79 GBP), SSE (+ 2,66 Prozent auf 25,84 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2,53 Prozent auf 96,50 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Rolls-Royce (-6,50 Prozent auf 11,80 GBP), Melrose Industries (-4,24 Prozent auf 5,32 GBP), BAE Systems (-4,22 Prozent auf 21,45 GBP), Coca-Cola HBC (-4,10 Prozent auf 42,05 GBP) und Smith Nephew (-3,29 Prozent auf 12,21 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 117 251 594 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 269,333 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick
Die 3i-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Mit 8,23 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|30,66
|-0,36%
|BAE Systems plc
|23,82
|-1,08%
|Bunzl plc
|27,64
|-0,14%
|Coca-Cola HBC AG
|46,35
|0,43%
|Compass Group plc
|25,42
|0,08%
|HSBC Holdings plc
|15,33
|0,18%
|Legal & General plc
|2,96
|0,20%
|Lloyds Banking Group
|1,14
|0,09%
|London Stock Exchange (LSE)
|113,75
|-0,13%
|Melrose Industries PLC Registered Shs
|5,89
|0,03%
|Ocado Group PLC
|2,34
|0,00%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30,94
|0,19%
|Rolls-Royce Plc
|13,32
|-0,89%
|Smith & Nephew plc
|13,70
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|SSE Plc
|30,60
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