Handel in London: FTSE 100 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel zum Handelsende um 0,47 Prozent schwächer bei 10 305,15 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,017 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 10 353,81 Punkten, nach 10 353,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 355,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 258,43 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,196 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 402,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 649,03 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 540,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,56 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Rentokil Initial (+ 5,16 Prozent auf 4,91 GBP), Airtel Africa (+ 3,26 Prozent auf 3,49 GBP), SSE (+ 3,17 Prozent auf 27,04 GBP), BAE Systems (+ 3,14 Prozent auf 22,98 GBP) und Centrica (+ 3,09 Prozent auf 2,07 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil WPP 2012 (-7,91 Prozent auf 2,35 GBP), HSBC (-6,05 Prozent auf 11,96 GBP), Barclays (-5,09 Prozent auf 3,89 GBP), Barratt Developments (-4,70 Prozent auf 2,86 GBP) und easyJet (-4,23 Prozent auf 3,81 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 102 303 894 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 260,340 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

In diesem Jahr hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 9,22 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at