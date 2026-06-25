Handel in London: FTSE 100 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Das macht der FTSE 100 am vierten Tag der Woche.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:13 Uhr um 0,05 Prozent tiefer bei 10 456,59 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,097 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 461,52 Punkte an der Kurstafel, nach 10 461,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 415,45 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 464,18 Zählern.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,897 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Stand von 10 466,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 106,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 718,75 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,08 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell 3i (+ 7,52 Prozent auf 24,44 GBP), Barratt Developments (+ 3,59 Prozent auf 2,91 GBP), Persimmon (+ 2,11 Prozent auf 11,16 GBP), SSE (+ 1,87 Prozent auf 23,92 GBP) und Kingfisher (+ 1,70 Prozent auf 2,93 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Experian (-2,59 Prozent auf 24,85 GBP), Endeavour Mining (-2,21 Prozent auf 36,71 GBP), United Utilities (-2,10 Prozent auf 12,97 GBP), RELX (-2,06 Prozent auf 23,29 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,84 Prozent auf 81,28 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 2 690 622 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 288,214 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at