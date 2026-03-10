Handel in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Um 09:10 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 1,46 Prozent stärker bei 10 399,55 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,970 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 10 249,17 Punkte an der Kurstafel, nach 10 249,52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 235,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 408,74 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 10 353,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 655,53 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 8 600,22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 4,51 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell International Consolidated Airlines (+ 5,73 Prozent auf 3,78 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 5,46 Prozent auf 74,40 GBP), Antofagasta (+ 4,81 Prozent auf 38,38 GBP), Anglo American (+ 4,64 Prozent auf 32,72 GBP) und Barclays (+ 4,59 Prozent auf 4,16 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil BP (-2,37 Prozent auf 4,98 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,29 Prozent auf 31,34 GBP), BAE Systems (-1,46 Prozent auf 22,26 GBP), RELX (-0,49 Prozent auf 26,33 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,30 Prozent auf 86,36 GBP) unter Druck.

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 4 614 561 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 258,865 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,57 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at