Handel in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Am Donnerstag legt der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE um 0,24 Prozent auf 10 279,31 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,927 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent stärker bei 10 255,16 Punkten, nach 10 254,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 280,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 252,27 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 0,865 Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 269,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 353,77 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 864,35 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,30 Prozent aufwärts. Bei 10 934,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Prudential (+ 3,26 Prozent auf 9,56 GBP), Intertek (+ 2,87 Prozent auf 56,22 GBP), Standard Chartered (+ 2,74) Prozent auf 18,40 GBP), HSBC (+ 2,16 Prozent auf 13,21 GBP) und Fresnillo (+ 1,77 Prozent auf 28,70 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Halma (-9,61 Prozent auf 41,96 GBP), Intermediate Capital Group (-4,06 Prozent auf 17,27 GBP), RS Group (-3,17 Prozent auf 6,11 GBP), Sage (-2,80 Prozent auf 8,26 GBP) und Flutter Entertainment (-2,72 Prozent auf 84,36 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 902 368 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 261,149 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,14 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at