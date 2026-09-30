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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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LSE-Handel im Fokus 30.09.2026 15:58:31

Handel in London: FTSE 100 fällt am Nachmittag zurück

Handel in London: FTSE 100 fällt am Nachmittag zurück

In London ist am Mittwochnachmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Mittwoch gibt der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,19 Prozent auf 10 616,44 Punkte nach. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,184 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,008 Prozent tiefer bei 10 635,82 Punkten in den Handel, nach 10 636,71 Punkten am Vortag.

Bei 10 725,31 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 610,74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 0,736 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Wert von 10 824,26 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 497,12 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 350,43 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Reckitt Benckiser Group (+ 3,35 Prozent auf 50,54 GBP), Antofagasta (+ 3,04 Prozent auf 37,61 GBP), SSE (+ 2,13 Prozent auf 24,89 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,95 Prozent auf 73,35 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1,69 Prozent auf 0,81 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Airtel Africa (-4,05 Prozent auf 2,98 GBP), BT Group (-2,57 Prozent auf 1,91 GBP), Rolls-Royce (-2,11 Prozent auf 14,50 GBP), Babcock International (-1,34 Prozent auf 9,86 GBP) und Diploma (-1,31 Prozent auf 77,23 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 28 521 009 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 303,491 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 14,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Airtel Africa 3,67 1,55% Airtel Africa
Antofagasta plc 44,82 3,51% Antofagasta plc
Babcock International 11,07 -1,07% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 155,00 -4,91% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,76 1,08% Barratt Developments PLC
BT Group plc 2,32 3,48% BT Group plc
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HSBC Holdings plc 17,00 0,04% HSBC Holdings plc
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,94 -2,09% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,22 0,91% Lloyds Banking Group
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs 58,20 0,87% Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
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