WPP 2012 Aktie
WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49
|FTSE 100-Entwicklung
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09.04.2026 17:59:01
Handel in London: FTSE 100 fällt schlussendlich zurück
Schlussendlich beendete der FTSE 100 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 10 603,48 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,943 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,007 Prozent auf 10 609,57 Punkte an der Kurstafel, nach 10 608,88 Punkten am Vortag.
Bei 10 643,61 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 552,94 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,60 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 09.03.2026, den Wert von 10 249,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 124,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 679,48 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,56 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BP (+ 3,16 Prozent auf 5,81 GBP), United Utilities (+ 2,27 Prozent auf 13,96 GBP), GSK (+ 1,98 Prozent auf 21,67 GBP), Hiscox (+ 1,97 Prozent auf 16,07 GBP) und SSE (+ 1,90 Prozent auf 27,58 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Entain (-8,39 Prozent auf 5,35 GBP), Flutter Entertainment (-5,47 Prozent auf 76,76 GBP), WPP 2012 (-4,43 Prozent auf 2,45 GBP), Informa (-3,80 Prozent auf 7,74 GBP) und Compass Group (-3,59 Prozent auf 28,09 USD) unter Druck.
FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 109 711 576 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 266,452 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus
Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,57 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|31,01
|-0,16%
|AstraZeneca PLC
|174,55
|-0,23%
|BP plc (British Petrol)
|6,55
|0,71%
|Compass Group plc
|23,68
|-0,88%
|Entain PLC Registered Shs
|6,12
|-0,36%
|Flutter Entertainment
|88,00
|-1,12%
|GSK PLC Registered Shs
|24,90
|0,61%
|Hiscox Ltd
|18,35
|-0,27%
|Informa PLC
|8,90
|0,00%
|Legal & General plc
|3,03
|-0,03%
|Lloyds Banking Group
|1,17
|0,47%
|Schroders PLC Registered Shs
|6,65
|-0,23%
|SSE Plc
|31,40
|-0,32%
|United Utilities PLC
|16,03
|-0,12%
|WPP 2012 PLC
|2,82
|0,00%
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