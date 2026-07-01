Handel in London: FTSE 100 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück

Beim FTSE 100 standen die Signale am Mittwoch auf Stabilisierung.

Letztendlich schloss der FTSE 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 10 478,34 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,116 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,005 Prozent stärker bei 10 497,60 Punkten, nach 10 497,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 508,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 429,17 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 0,281 Prozent. Vor einem Monat, am 01.06.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 338,95 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 364,79 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 785,33 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,30 Prozent aufwärts. Bei 10 934,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Coca-Cola European Partners (+ 5,55 Prozent auf 105,62 USD), Babcock International (+ 5,17 Prozent auf 10,01 GBP), Aberdeen Group (+ 4,37) Prozent auf 2,49 GBP), Endeavour Mining (+ 4,10 Prozent auf 38,56 GBP) und Sage (+ 3,75 Prozent auf 8,47 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Associated British Foods (-3,15 Prozent auf 19,24 GBP), BAT (-3,01 Prozent auf 45,36 GBP), National Grid (-2,96 Prozent auf 12,11 GBP), GSK (-2,57 Prozent auf 19,30 GBP) und Diageo (-2,56 Prozent auf 14,84 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 91 771 221 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 284,092 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at