Handel in London: FTSE 100 gibt am Nachmittag nach

Am Freitagnachmittag halten sich die Börsianer in London zurück.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,02 Prozent tiefer bei 10 570,26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,165 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10 572,39 Punkte an der Kurstafel, nach 10 572,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 527,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 623,69 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,688 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 508,61 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 17.04.2026, den Wert von 10 667,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 972,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,22 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Severn Trent (+ 4,03 Prozent auf 31,00 GBP), BAT (+ 3,84 Prozent auf 47,09 GBP), National Grid (+ 3,45 Prozent auf 12,59 GBP), United Utilities (+ 3,40 Prozent auf 13,97 GBP) und Imperial Brands (+ 3,39 Prozent auf 29,00 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Burberry (-6,78 Prozent auf 10,45 GBP), Antofagasta (-5,96 Prozent auf 33,74 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-4,11 Prozent auf 13,52 GBP), Auto Trader Group (-4,01 Prozent auf 4,96 GBP) und Anglo American (-3,90 Prozent auf 33,49 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 56 868 003 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 299,227 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at