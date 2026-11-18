Das machte das Börsenbarometer in London zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss sank der FTSE 100 im LSE-Handel um 1,30 Prozent auf 10 551,17 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,312 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,006 Prozent höher bei 10 690,55 Punkten, nach 10 689,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 537,47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 692,25 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 3,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 881,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der FTSE 100 10 728,04 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 552,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,03 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 989,45 Punkte. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit ConvaTec (+ 9,40 Prozent auf 2,70 GBP), Whitbread (+ 3,51 Prozent auf 28,93 GBP), Kingfisher (+ 3,14 Prozent auf 3,82 GBP), Croda International (+ 2,15 Prozent auf 38,51 GBP) und Games Workshop Group (+ 2,05 Prozent auf 169,20 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Antofagasta (-7,85 Prozent auf 27,82 GBP), Endeavour Mining (-7,24 Prozent auf 34,34 GBP), Anglo American (-7,19 Prozent auf 32,94 GBP), Glencore (-6,11 Prozent auf 4,61 GBP) und Fresnillo (-4,71 Prozent auf 22,65 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 139 141 433 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 276,922 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at