Das machte das Börsenbarometer in London zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss sank der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,93 Prozent auf 10 452,68 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,247 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent tiefer bei 10 551,10 Punkten, nach 10 551,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 452,68 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 563,14 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 4,13 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10 764,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der FTSE 100 10 743,35 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 507,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,04 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 989,45 Punkte. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Babcock International (+ 9,38 Prozent auf 10,67 GBP), Computacenter (+ 2,69 Prozent auf 47,34 GBP), Halma (+ 2,58 Prozent auf 34,94 GBP), Melrose Industries (+ 1,66 Prozent auf 4,77 GBP) und Rentokil Initial (+ 1,65 Prozent auf 3,63 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Investec (-8,34 Prozent auf 5,50 GBP), JD Sports Fashion (-4,26 Prozent auf 0,90 GBP), Vodafone Group (-4,03 Prozent auf 1,09 GBP), Severn Trent (-3,11 Prozent auf 31,80 GBP) und Whitbread (-2,97 Prozent auf 28,07 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 120 298 051 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 270,761 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at