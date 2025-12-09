Handel in London: FTSE 100 legt am Dienstagmittag zu

Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,11 Prozent höher bei 9 655,54 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,788 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 645,10 Punkte an der Kurstafel, nach 9 645,09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 9 630,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 659,97 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 682,57 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 09.09.2025, mit 9 242,53 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 352,08 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,89 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 9 930,09 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell WPP 2012 (+ 4,69 Prozent auf 3,13 GBP), Ocado Group (+ 3,92 Prozent auf 1,96 GBP), Sage (+ 2,95 Prozent auf 10,99 GBP), BAE Systems (+ 2,66 Prozent auf 17,36 GBP) und Fresnillo (+ 2,30 Prozent auf 27,54 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil BAT (-3,01 Prozent auf 41,87 GBP), JD Sports Fashion (-1,68 Prozent auf 0,78 GBP), Antofagasta (-1,56 Prozent auf 29,12 GBP), easyJet (-1,49 Prozent auf 4,77 GBP) und Croda International (-1,28 Prozent auf 26,97 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 14 151 233 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 241,200 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Die 3i-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at