Handel in London: FTSE 100 legt den Rückwärtsgang ein

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,77 Prozent schwächer bei 10 604,26 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,067 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 10 686,37 Punkte an der Kurstafel, nach 10 686,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 10 601,80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 687,36 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,51 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 195,35 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 507,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 712,53 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,56 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 715,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern erreicht.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell RELX (+ 3,98 Prozent auf 23,23 GBP), Beazley (+ 1,65 Prozent auf 12,31 GBP), Experian (+ 0,82 Prozent auf 25,72 GBP), Ocado Group (+ 0,75 Prozent auf 2,30 GBP) und BAE Systems (+ 0,65 Prozent auf 21,24 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Centrica (-5,31 Prozent auf 1,86 GBP), Rio Tinto (-3,84 Prozent auf 71,05 GBP), easyJet (-3,78 Prozent auf 4,74 GBP), Antofagasta (-3,25 Prozent auf 38,70 GBP) und Melrose Industries (-2,76 Prozent auf 6,63 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Aktuell weist die Centrica-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 14 470 815 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 275,453 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Die WPP 2012-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

