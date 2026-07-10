Handel in London: FTSE 100 legt zum Handelsende zu

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel schlussendlich um 0,24 Prozent höher bei 10 497,29 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,144 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,005 Prozent schwächer bei 10 471,94 Punkten in den Handel, nach 10 472,45 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 10 513,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 462,75 Punkten lag.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 1,71 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 254,81 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 600,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 975,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,49 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Vodafone Group (+ 12,62 Prozent auf 1,10 GBP), Entain (+ 3,92 Prozent auf 5,51 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,92 Prozent auf 0,84 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,50 Prozent auf 65,55 GBP) und Pershing Square (+ 1,94 Prozent auf 38,90 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil StJamess Place (-8,55 Prozent auf 11,56 GBP), AstraZeneca (-3,89 Prozent auf 128,34 GBP), Hiscox (-2,26 Prozent auf 18,56 GBP), Rentokil Initial (-2,05 Prozent auf 4,40 GBP) und Babcock International (-1,61 Prozent auf 10,10 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 weist die Vodafone Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 166 745 382 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 286,763 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at