Handel in London: FTSE 100 legt zum Handelsstart zu

Beim FTSE 100 lassen sich am Dienstag erneut Gewinne beobachten.

Um 09:11 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,25 Prozent aufwärts auf 7 649,38 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,447 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 630,63 Punkte an der Kurstafel, nach 7 630,63 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 616,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 7 649,38 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 711,38 Punkten auf. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 17.07.2023, bei 7 406,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2022, betrug der FTSE 100-Kurs 6 920,24 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 1,26 Prozent. 8 047,06 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Zählern markiert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 2,56 Prozent auf 5,13 GBP), Rolls-Royce (+ 2,15 Prozent auf 2,18 GBP), Melrose Industries (+ 1,92 Prozent auf 4,88 GBP), AstraZeneca (+ 1,11 Prozent auf 110,94 GBP) und Diploma (+ 1,03 Prozent auf 29,40 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Taylor Wimpey (-1,55 Prozent auf 1,08 GBP), Barratt Developments (-1,54 Prozent auf 4,09 GBP), Hargreaves Lansdown (-1,34 Prozent auf 7,52 GBP), StJamess Place (-1,21 Prozent auf 6,64 GBP) und The Berkeley Group (-1,18 Prozent auf 40,13 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 2 735 473 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,573 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,37 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at