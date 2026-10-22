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FTSE 100-Performance im Fokus 22.10.2026 09:28:50

Handel in London: FTSE 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Handel in London: FTSE 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der FTSE 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am Donnerstag wieder ab.

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,75 Prozent auf 10 672,54 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,251 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent schwächer bei 10 752,55 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 752,88 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 669,39 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 752,55 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 1,93 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10 708,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der FTSE 100 bei 10 716,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 515,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 7,25 Prozent zu Buche. Bei 10 989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Rentokil Initial (+ 7,30 Prozent auf 3,38 GBP), Ithaca Energy (+ 2,25 Prozent auf 2,99 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,20 Prozent auf 89,83 GBP), Unilever (+ 0,98 Prozent auf 48,67 GBP) und BP (+ 0,92 Prozent auf 6,23 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Fresnillo (-3,98 Prozent auf 25,27 GBP), Anglo American (-3,70 Prozent auf 36,98 GBP), Antofagasta (-3,04 Prozent auf 31,26 GBP), Standard Chartered (-2,91 Prozent auf 20,04 GBP) und Coca-Cola European Partners (-2,75 Prozent auf 110,29 USD).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 446 243 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 282,969 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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