Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|FTSE 100-Entwicklung
|
23.10.2026 09:28:57
Handel in London: FTSE 100 legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein
Um 09:11 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,13 Prozent leichter bei 10 711,55 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,260 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 10 724,72 Punkte an der Kurstafel, nach 10 725,03 Punkten am Vortag.
Bei 10 748,42 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 706,01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,57 Prozent nach unten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 23.09.2026, den Wert von 10 705,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 639,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 578,57 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,64 Prozent nach oben. Bei 10 989,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Coca-Cola European Partners (+ 3,57 Prozent auf 114,23 USD), Anglo American (+ 2,12 Prozent auf 37,02 GBP), BP (+ 1,60 Prozent auf 6,22 GBP), Ithaca Energy (+ 1,24 Prozent auf 2,93 GBP) und Antofagasta (+ 1,22 Prozent auf 30,62 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen WPP 2012 (-1,93 Prozent auf 3,89 GBP), Sage (-1,85 Prozent auf 11,69 GBP), Experian (-1,72 Prozent auf 30,31 GBP), Burberry (-1,61 Prozent auf 10,70 GBP) und Computacenter (-1,22 Prozent auf 47,71 GBP) unter Druck.
FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 2 291 719 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 286,115 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus
Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|36,14
|0,42%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|143,00
|0,00%
|Barratt Developments PLC
|3,90
|2,63%
|BP plc (British Petrol)
|7,60
|2,66%
|Burberry plc
|12,48
|-3,67%
|Coca-Cola European Partners PLC
|98,70
|-2,66%
|Computacenter PLC
|54,50
|-6,84%
|Experian PLC
|37,00
|1,09%
|HSBC Holdings plc
|16,14
|-0,60%
|Ithaca Energy PLC Registered Shs
|3,61
|2,97%
|Lloyds Banking Group
|1,19
|-0,46%
|Sage PLC
|14,20
|0,71%
|WPP 2012 PLC
|4,74
|-0,21%
Indizes in diesem Artikel
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