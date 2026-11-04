Handel in London: FTSE 100 mittags auf grünem Terrain

Am Mittwoch springt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 1,17 Prozent auf 10 763,00 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,268 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,011 Prozent auf 10 637,28 Punkte an der Kurstafel, nach 10 638,43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 631,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 764,53 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,313 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 461,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 879,38 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 714,96 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 8,16 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Bank of Georgia Group (+ 7,68 Prozent auf 130,40 GBP), Fresnillo (+ 6,16 Prozent auf 24,27 GBP), Endeavour Mining (+ 5,99 Prozent auf 37,70 GBP), Standard Chartered (+ 4,97 Prozent auf 21,55 GBP) und HSBC (+ 4,55 Prozent auf 13,15 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Weir Group (-7,76 Prozent auf 24,26 GBP), BAE Systems (-4,05 Prozent auf 19,91 GBP), Coca-Cola European Partners (-3,48 Prozent auf 111,56 USD), Babcock International (-2,34 Prozent auf 10,23 GBP) und Ithaca Energy (-1,93 Prozent auf 2,76 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 46 073 608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 267,221 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at