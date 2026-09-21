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FTSE 100-Kursverlauf 21.09.2026 15:58:34

Handel in London: FTSE 100 nachmittags im Aufwind

Handel in London: FTSE 100 nachmittags im Aufwind

Der FTSE 100 entwickelt sich am ersten Tag der Woche positiv.

Der FTSE 100 verbucht im LSE-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,75 Prozent auf 10 739,46 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,182 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 10 659,09 Punkte an der Kurstafel, nach 10 659,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 10 656,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 774,66 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 816,56 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der FTSE 100 bei 10 363,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 216,67 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,92 Prozent. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Metlen Energy Metals (+ 3,94 Prozent auf 47,46 EUR), Antofagasta (+ 3,80 Prozent auf 37,96 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 3,77 Prozent auf 71,65 GBP), IG Group (+ 3,22 Prozent auf 13,86 GBP) und Aberdeen Group (+ 2,92 Prozent auf 2,47 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Airtel Africa (-3,29 Prozent auf 3,06 GBP), Ithaca Energy (-3,11 Prozent auf 2,87 GBP), BP (-2,06 Prozent auf 5,47 GBP), Rentokil Initial (-1,32 Prozent auf 3,15 GBP) und Fresnillo (-0,92 Prozent auf 30,07 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 15 646 323 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 302,382 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Aberdeen Group 2,91 3,93% Aberdeen Group
Airtel Africa 3,65 -3,59% Airtel Africa
Antofagasta plc 43,96 1,01% Antofagasta plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 165,00 2,48% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,54 -0,56% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 6,35 -1,87% BP plc (British Petrol)
Fresnillo PLC 34,72 -2,53% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 17,90 1,40% HSBC Holdings plc
IG Group Holdings PLC 16,32 4,35% IG Group Holdings PLC
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,33 -0,42% Ithaca Energy PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,29 0,82% Lloyds Banking Group
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 47,56 5,69% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Rentokil Initial PlcShs 3,69 -1,58% Rentokil Initial PlcShs

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FTSE 100 10 737,24 0,73%

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