Handel in London: FTSE 100 nachmittags in der Gewinnzone

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 1,04 Prozent auf 10 461,74 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,903 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 10 353,82 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10 353,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 10 468,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 353,80 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 0,886 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 10 124,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 899,60 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 777,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,13 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 481,54 Punkten. 9 951,14 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Antofagasta (+ 5,15 Prozent auf 38,36 GBP), BP (+ 4,01 Prozent auf 4,66 GBP), Ashtead (+ 3,84 Prozent auf 51,92 GBP), AstraZeneca (+ 3,30 Prozent auf 146,32 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,25 Prozent auf 1,79 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil StJamess Place (-12,39 Prozent auf 12,70 GBP), RELX (-5,17 Prozent auf 20,35 GBP), Barratt Developments (-3,93 Prozent auf 3,74 GBP), Ocado Group (-3,71 Prozent auf 2,18 GBP) und Flutter Entertainment (-3,38 Prozent auf 109,95 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 51 184 026 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 259,845 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Die WPP 2012-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at