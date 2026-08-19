Aviva Aktie

Aviva für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DJ6W / ISIN: GB00BPQY8M80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Marktbericht 19.08.2026 15:58:56

Handel in London: FTSE 100 nachmittags mit Gewinnen

Handel in London: FTSE 100 nachmittags mit Gewinnen

Derzeit herrscht in London ein ruhiger Handel.

Um 15:41 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,09 Prozent fester bei 10 738,15 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,202 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,002 Prozent auf 10 727,84 Punkte an der Kurstafel, nach 10 728,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 701,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 755,98 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 0,110 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 600,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 330,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der FTSE 100 9 189,22 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,91 Prozent. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 6,75 Prozent auf 30,54 GBP), Endeavour Mining (+ 5,25 Prozent auf 43,13 GBP), Croda International (+ 4,44 Prozent auf 32,45 GBP), Antofagasta (+ 2,73 Prozent auf 36,52 GBP) und Glencore (+ 2,58 Prozent auf 5,65 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil IG Group (-4,84 Prozent auf 13,18 GBP), Smith Nephew (-2,85 Prozent auf 10,79 GBP), BAE Systems (-2,74 Prozent auf 21,64 GBP), Aviva (-2,36 Prozent auf 7,20 GBP) und Halma (-2,13 Prozent auf 34,94 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 36 209 081 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 307,257 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu IG Group Holdings PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu HSBC Holdings plc

mehr Analysen
14.08.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 43,23 3,82% Antofagasta plc
Aviva PLC Registered Shs 8,38 -2,90% Aviva PLC Registered Shs
Babcock International 12,94 -3,36% Babcock International
BAE Systems plc 25,10 -3,09% BAE Systems plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 149,00 -0,67% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Croda International PLC Registered Shs 38,24 5,00% Croda International PLC Registered Shs
Endeavour Mining PLC 50,96 7,44% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 36,38 6,94% Fresnillo PLC
Glencore plc 6,70 4,36% Glencore plc
Halma PLC 40,48 -3,57% Halma PLC
HSBC Holdings plc 17,39 -2,11% HSBC Holdings plc
IG Group Holdings PLC 15,30 -5,90% IG Group Holdings PLC
Lloyds Banking Group 1,28 -3,32% Lloyds Banking Group
Smith & Nephew plc 12,50 -3,85% Smith & Nephew plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 743,35 0,14%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:40 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
03:05 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen