Aviva Aktie
WKN DE: A3DJ6W / ISIN: GB00BPQY8M80
|FTSE 100-Marktbericht
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19.08.2026 15:58:56
Handel in London: FTSE 100 nachmittags mit Gewinnen
Um 15:41 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,09 Prozent fester bei 10 738,15 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,202 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,002 Prozent auf 10 727,84 Punkte an der Kurstafel, nach 10 728,04 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 701,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 755,98 Punkten verzeichnete.
FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 0,110 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 600,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 330,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der FTSE 100 9 189,22 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,91 Prozent. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 6,75 Prozent auf 30,54 GBP), Endeavour Mining (+ 5,25 Prozent auf 43,13 GBP), Croda International (+ 4,44 Prozent auf 32,45 GBP), Antofagasta (+ 2,73 Prozent auf 36,52 GBP) und Glencore (+ 2,58 Prozent auf 5,65 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil IG Group (-4,84 Prozent auf 13,18 GBP), Smith Nephew (-2,85 Prozent auf 10,79 GBP), BAE Systems (-2,74 Prozent auf 21,64 GBP), Aviva (-2,36 Prozent auf 7,20 GBP) und Halma (-2,13 Prozent auf 34,94 GBP).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 36 209 081 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 307,257 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf
2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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