IG Group Holdings Aktie
WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75
|FTSE 100-Marktbericht
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18.09.2026 12:26:53
Handel in London: FTSE 100 notiert mittags im Minus
Am Freitag notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,65 Prozent schwächer bei 10 746,07 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,182 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 815,79 Zählern und damit 0,003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 816,14 Punkte).
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 729,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 10 815,94 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,893 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 728,04 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Wert von 10 399,70 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, lag der FTSE 100 bei 9 228,11 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,99 Prozent zu. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit IG Group (+ 1,90 Prozent auf 13,40 GBP), Fresnillo (+ 1,80 Prozent auf 30,58 GBP), Bank of Georgia Group (+ 1,49 Prozent auf 140,26 GBP), Pearson (+ 0,71 Prozent auf 12,12 GBP) und BAT (+ 0,69 Prozent auf 42,13 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Airtel Africa (-9,03 Prozent auf 3,24 GBP), Coca-Cola HBC (-5,40 Prozent auf 43,61 GBP), Vodafone Group (-4,40 Prozent auf 1,26 GBP), BT Group (-4,35 Prozent auf 1,99 GBP) und Next (-3,93 Prozent auf 143,33 GBP) unter Druck.
FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 54 656 658 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 301,133 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder
Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 14,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|161,00
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|3,56
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|48,73
|-0,45%
|BT Group plc
|2,31
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|Coca-Cola HBC AG
|48,90
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|17,65
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|15,64
|2,16%
|Lloyds Banking Group
|1,28
|-2,00%
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|166,50
|-3,95%
|Pearson plc
|13,77
|-0,29%
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|1,47
|-3,25%
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|-1,45%
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